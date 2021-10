Tchad : Octobre Rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein

Octobre Rose est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Le gouvernement du Tchad a mis en place depuis 2014 la stratégie de lutter contre le cancer, raison pour laquelle chaque année, le Tchad se joint à d’autres pays pour célébrer le mois d’Octobre Rose. Il y aura 11,5 millions de personnes qui seront atteintes de cancer si aucune action n'est envisagée d’ici 2030, indique Dr. Fatma Abakar Haggar, coordinatrice nationale de lutte contre le cancer.



Pour le président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Dr. Manikassé Palpuma, "il est désagréable de ne pas trouver un centre de prise en charge du cancer au Tchad".



D'ci 2024, le Tchad construira un Centre national de traitement contre le cancer, selon Dr. Fatma Abakar Haggar.



Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr. Theiro Mamoudou, affirme les facteurs de risques sont nombreux. Il cite la consommation d’alcool, l’obésité, la sédentarité, la non consommation de légumes et l’hépatite B. Au Tchad, il n'y a pas de données initiales à cause du diagnostic méconnu par la population.



Le Tchad a notifiée 300 cas en 2020. Dr. Theiro Mamoudou appelle la population et le gouvernement à faire de la lutte contre le cancer une priorité. Il ajoute que chacun et chaque famille a, au moins, une personne atteinte de cancer.



L’objectif du mois d'Octobre Rose est de mener une campagne de sensibilisation auprès de la population et des couches sociales sur les risques liés au cancer. Le manque d’assainissement et l’ignorance de la maladie devient un véritable danger pour la population.



Lançant officiellement le mois d’Octobre Rose, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr. Ismaël Barh Bachar, a salué le courage et la détermination de tout ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le cancer.



Pour lui, le cancer est une maladie silencieuse qui tue beaucoup de personnes par manque d’informations et de sensibilisation. Il existe des signes de manifestation du cancer du sein chez les femmes telles que la palpitation du cœur, l’augmentation de volume du sein suivi de douleurs ou encore l’écoulement des seins. Tous ces signes sont les symptômes d’un cancer qui n'est pas diagnostiqué.



Le mois d’octobre n'est pas seulement le mois du cancer du sein mais un mois dédié au diagnostic, à la mobilisation et la sensibilisation du public sur les dangers du cancer.



Les organisations et ONG sont appelées à s'impliquer davantage dans la lutte. Pour cette année, la 28e édition d'Octobre Rose se déroulera du 1er au 31 octobre 2021. Pendant un mois, de nombreuses manifestations et événements sont organisés au profit de la recherche médicale et scientifique, et pour sensibiliser au dépistage précoce. Des grandes mobilisations et sensibilisations seront faites dans toutes les provinces du pays.



Une conférence débat a marqué le lancement du mois d’Octobre Rose.