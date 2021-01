Tchad : Oki Hamit Lony nommé DAF de la SODELAC.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation, Abdoulaye Diar, a nommé par un arrêté Oki Hamit Lony au poste de Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Société de Développement de la région des Poders du Lac-Tchad (SODELAC).



L'objectif sectoriel du projet de la SODELAC était de contribuer à la sécurité alimentaire du pays en général et de la région du Lac en particulier. Le projet visait principalement à doter la SODELAC d'une capacité opérationnelle lui permettant d'aménager 400 ha par an, de concevoir et coordonner des actions de développement dans la région du Lac et d’améliorer la production agricole de la région du Lac en particulier.



Les terres irrigables du pays sont estimées à 5,6 millions d’hectares dont seuls 7.000 ha sont irrigués. La région du Lac Tchad occupe une place de choix dans la stratégie de développement du pays. Elle possède 90.000 ha de terres aménageables qui sont constituées des sols alluvionnaires récupérés sur le Lac par assèchement de ses bras.



Pour mettre en œuvre sa politique agricole dans cette région, le Gouvernement Tchadien a créé en 1967 la Société de Développement du Lac (SODELAC). C'est dans ce contexte, et dans le but de doter la SODELAC des ressources matérielles et humaines après la guerre, afin de la rendre opérationnelle, qu’est né le programme de relance du développement de la région du Lac (PRDRL).



Dans cette optique, la direction des affaires administratives et financières a été confiée Oki Hamit Lony pour redresser cette structure ayant un projet agricole important. Il avait occupé dans un passé récent le poste de directeur des affaires administratives et financières de la Société tchadienne des eaux (STE) avant d’être relevé de ses fonctions.