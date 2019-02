Tchad : "On est là pour servir le pays, pas pour s'en servir", Ousman Adam Dicki

Le directeur général des douanes et droits indirects, Colonel Ousman Adam Dicki a effectué cette semaine une mission de travail à Koutéré et Doba, dans la province du Logone oriental.



Au poste de Koutéré, première étape de son déplacement, Ousman Adam Dicki a constaté que les conditions de travail sont difficiles sachant que les bureaux qui abritent les services informatiques de transit électronique sont vétustes et que les agents font face à un manque de moyens roulants.



Près de 70% des marchandises à destination des bureaux de douanes intérieurs transitent par le poste douanier de Koutéré, situé à la frontière avec le Cameroun, selon le chef de la circonscription des douanes du Logone oriental et occidental, Abdelkader Mahamat Abdelkader.



Le directeur général des douanes et droits indirects, Colonel Ousman Adam Dicki a demandé aux douaniers de faire leur travail tout en respectant les règles.



A Doba, Ousman Adam Dicki a rencontré les douaniers en présence du Gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo. "Sachez qu'on est là pour servir le pays et non pour s'en servir. J'instruis les chefs de circonscription ainsi que les chefs de bureaux de se mettre rapidement au travail", a affirmé le directeur des douanes, après un compte rendu des opérations douanières dans la ville.



D'après le gouverneur Moussa Haroun Tirgo, "l'administration demeurera toujours regardante (sur les activités douanières, ndlr) et apportera tout son soutien à la douane pour l'exercice de ses missions".



Ousman Adam Dicki a bouclé sa tournée par une rencontre avec les opérateurs économiques de Doba.