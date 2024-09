Tchad : Opération de nettoyage au Lycée Technique Commercial de la Paix

Dans un contexte de préparation à la rentrée scolaire, l'association a choisi de se concentrer sur le LTC de la Paix pour améliorer l'environnement scolaire.



Bouchra Alafouza, présidente de l'association, a profité de cette initiative pour lancer un appel à la population. Elle a insisté sur l'importance d'adopter un comportement civique, en soulignant que : "L'école est un laboratoire de connaissance qui doit être sain pour permettre aux apprenants d'être à l'aise et étudier."



Cette opération de salubrité reflète l'engagement des jeunes et des anciens élèves à promouvoir un environnement éducatif sain et à encourager la responsabilité civique au sein de la communauté.