Tchad : Ordre des avocats interpelle le gouvernement

Le Conseil de l’Ordre des avocats du Tchad, réuni le 14 octobre 2023, a réagi par rapport à la situation qui prévaut actuellement au Tchad notamment les conditions sociales et au non respect des règles de procédure à l’égard des personnes détenues depuis le 8 octobre 2023.



Il a fait savoir que des dizaines de personnes sont détenues depuis le 8 octobre 2023, aux Renseignements Généraux et le Barreau s’offusque contre le non-respect des règles de procédure en matière pénale.



« En effet, non seulement le délai de garde à vue n’est pas respecté mais aussi leur droit de la défense parce que leurs avocats n’ont pas accès à la structure dans laquelle ils sont détenus et donc pas accès à eux. Ce qui interroge sur la mission de la police judiciaire et sur le rôle du parquet en matière de poursuite », a déploré le barreau.



Le Conseil a estimé dans son communiqué publié le 17 octobre 2023 que les conditions sociales des populations tchadiennes continuent à se dégrader.



Il a à cet effet, les prix galopants des denrées alimentaires sur les marchés, la hausse de prix du carburant, l’augmentation du coût de transports en commun, la raréfaction de l’électricité, etc. Ainsi, le barreau rappelle au gouvernement son obligation de créer des conditions de jouissance, partout, sans discrimination aucune des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le droit environnemental.



« Dès lors, le Parquet, juge de l’opportunité de poursuite doit prendre ses responsabilités en prenant cette affaire en main et ce, dans le respect des règles de procédures en matière pénale notamment, le délai de garde à vue, le droit de la défense et autres. Le Barreau du Tchad interpelle aussi les hautes autorités afin que les actes quotidiens du gouvernement s’inscrivent dans le cadre de la pacification du pays, de la cohésion sociale, du respect et de la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tous sans discrimination aucune », a exhorté le Conseil.