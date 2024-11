Tchad - Ouaddaï : La gestion des cantines scolaires au cœur des préoccupations

La problématique de la gestion des cantines scolaires continue de mobiliser les acteurs de l'éducation dans la province du Ouaddaï. Après le succès de la formation organisée à Abougoudam, c'est au tour de la ville de Malanga d'accueillir un atelier de formation sur ce sujet crucial.





Organisé par le service de l'alimentation et de la nutrition scolaire de la délégation de l'éducation nationale, en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), cet atelier vise à renforcer les capacités des directeurs d'écoles et des responsables des Associations des Parents d'Élèves (APE) dans la gestion efficace des cantines scolaires.







Dans son discours d'ouverture, Issa Dria, chef du service de l'alimentation et de la nutrition scolaire, a rappelé l'importance accordée par le gouvernement tchadien à l'éducation et à la lutte contre la malnutrition. Les cantines scolaires, soutenues par le PAM dans le cadre du projet de résilience intégré, jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la fréquentation scolaire et de la nutrition des élèves, notamment dans les zones les plus vulnérables.