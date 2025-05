Tchad - Ouaddaï : Lancement officiel des élections consulaires de la CCIAMA à Abéché

Dans son allocution, le préfet a exprimé sa gratitude envers les acteurs économiques de la province et a encouragé les électeurs à exercer leur droit civique dans un climat de calme et de sérénité, assurant ainsi un processus électoral transparent et apaisé.





Trois candidats sont en lice pour le renouvellement de l’Assemblée Générale de la CCIAMA.





Le chef de division communications et prospective économique, Monsieur Bero Ahmed Gilles-désiré, a informé que le dépouillement des votes se déroulera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, et les résultats seront proclamés le jour même.





Cette élection revêt une importance capitale pour l'avenir économique de la province du Ouaddaï, car les élus auront la responsabilité de défendre les intérêts des opérateurs économiques au sein de la CCIAMA.