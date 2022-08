Tchad : Ousman Abbas s'explique sur la rixe avec Larry et affirme avoir été lynché

« Je n'ai pas attaqué Larry, c'est plutôt lui qui m'a attaqué (...) Il a inclus le nom de ma mère et de mes tantes dans l'une de ses vidéos. Il peut m'insulter mais quand quelqu'un sort du cadre, insulte ta maman et entre dans la vie privée de ta maman, c'est un peu trop », explique Ousman Abbas qui a été placé en garde à vue dans un sous-poste de police de la capitale.



« Je l'ai appelé une fois pour lui dire d'arrêter, il n'a pas voulu. Larry m'a menacé et m'a donné rendez-vous dans un espace sombre. Il m'a tendu un guet-apens. J'ai pris ma voiture seul (...) avec mes cousins. Je suis venu sans couteau ni arme. Il a sorti un grand couteau. Ils m'ont tabassé à mort », affirme Ousman Abbas.



La version de Ahmat Haroun Larry



Dans son témoignage à la presse, Ahmat Haroun Larry explique avoir reçu un appel du chargé de communication du maire de la ville de N'Djamena. "C'est Abbas, si tu es un homme, vient nous trouver au terrain", relate Ahmat Haroun Larry qui a refusé de se présenter au lieu de rendez-vous. "Je suis à la rue de 40 mètres avec mon frère Yves", a-t-il répondu.



Ahmat Haroun Larry indique que les assaillants ont débarqué armés, notamment d'une Kalachnikov. Deux balles ont été tirées en direction de Ahmat Haroun Larry, sans l'atteindre. Le voisinage et la police se sont dépêchés sur les lieux de l'agression lorsque les coups de feu ont été entendus.