Tchad : Ouverture d'un Service d'Anatomopathologie au CHU La Renaissance

L'événement s'est déroulé en présence d'une équipe indienne, conduite par Dr Renu G'boy Varghese, directrice principale, et Dr Sheela Devi, professeure en microbiologie à l'Institut des Sciences Médicales de Pondicherry, en Inde.



L'anatomopathologie est une spécialité médicale essentielle qui permet d'examiner les organes, tissus et cellules pour identifier et analyser les anomalies liées à diverses maladies.



Dans son discours, le Directeur Général du CHU-R, Dr Daoud Salim Mahamat, a remercié le Chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno, et son gouvernement pour leurs efforts en faveur de l'amélioration de la santé publique. Il a souligné que l'ouverture de ce service reflète la volonté du gouvernement de traiter toutes les pathologies au sein de l'établissement, réduisant ainsi la nécessité d'évacuations sanitaires.



"Désormais, nous pouvons rassurer nos citoyens que toutes les pathologies, y compris les cancers, seront traitées sur place," a-t-il affirmé, ajoutant que certains examens auparavant réalisés à l'étranger pourront désormais être effectués localement.



Dr Daoud a également exprimé la disponibilité de l'équipe médicale tchadienne pour acquérir les compétences nécessaires grâce à la collaboration avec leurs homologues indiens. Il a précisé que ce projet a été financé sur fonds propres du CHU-R.



Après la coupure du ruban et une visite guidée du nouveau service, le Ministre de la Santé a exprimé sa satisfaction. Il a déclaré que l'inauguration de ce service s'inscrit dans les 12 chantiers du Président de la République, visant à moderniser le système de santé. Dr Abdelmadjid a ajouté que l'anatomopathologie est cruciale pour le diagnostic des pathologies complexes.



Il a également annoncé qu'un membre de l'équipe indienne sera chargé de former les cadres tchadiens, renforçant ainsi les capacités locales en matière de diagnostic.



Le Ministre a révélé qu'un grand centre de prise en charge de cancérologie sera construit dans les mois à venir, renforçant encore l'infrastructure de santé du pays.



Le service d'anatomopathologie est équipé d'une salle de traitement des échantillons, d'un microscope connecté pour la télémédecine, et d'autres appareils destinés à des diagnostics de pointe.



L'ouverture de ce service d'anatomopathologie au CHU La Renaissance représente un pas significatif pour le Tchad dans l'amélioration des soins de santé. Il s'agit d'une avancée majeure pour le diagnostic et le traitement des maladies, offrant une meilleure accessibilité aux soins pour la population.