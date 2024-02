Tchad : Ouverture de la 13ème réunion extraordinaire du Comité Consultatif Général du CAMES

Ahmadou Aly Mbaye, Président du Comité Consultatif Général du CAMES et Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, était présent. Le Secrétaire Général du CAMES, Dr. Souleymane Konaté, a salué le courage des enseignants et des chercheurs dans leur quête de l'excellence malgré les nombreux défis.



Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Dr. Tom Erdimi, a souligné l'importance du respect du code d'éthique et de professionnalisme du CAMES, ainsi que de la sensibilisation des Etats membres pour faire de cette institution un important outil de développement. Il est à noter que la 13ème réunion du comité consultatif général du CAMES durera trois jours.