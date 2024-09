Tchad : Oxfam renforce les capacités des OSC féministes et améliore l'accès des femmes à des ressources essentielles

Le 3 septembre 2024, Oxfam Tchad, dirigé par Awaiss Yahiya, a tenu une réunion avec des organisations de la société civile (OSC) et des groupements de femmes à Pala.



Cette mission vise à renforcer la collaboration avec les autorités locales et les partenaires de mise en œuvre, tout en évaluant les activités sur le terrain.



Ce projet, soutenu par l'Agence française de développement (AFD), a pour but de soutenir les OSC féministes dans la province du Mayo Kebbi-Ouest sur une période de quatre ans.



Oxfam a échangé avec l'Association des femmes pour l'auto-promotion (AFAP) et l'antenne provinciale de la Celiaf, notamment sur le projet d'accès des femmes à la terre.



Awaiss Yahiya a souligné l'importance de recueillir les réalités du terrain et les avis des bénéficiaires, afin d'ajuster les projets en fonction des besoins locaux.



Des organisations de femmes ont obtenu 50 hectares de terres cultivables au village de Wassena grâce au projet Féministe en Action.



Des activités de sensibilisation, telles que des théâtres forums et des émissions radio, ont été organisées pour discuter des politiques publiques.

Les femmes des groupements et OSC ont exprimé le souhait de recevoir davantage de financements, de matériels agricoles et d'extensions d'appui dans d'autres départements du Mayo Kebbi-Ouest.