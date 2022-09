Tchad : PILC forme les médias sur l'agenda onusien « femmes, paix et sécurité »

En collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Public Interest Law Center (PILC) organise un atelier de formation des journalistes sur les médias, les femmes, la paix et la sécurité, sur la base de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations-Unies.



L'atelier lancé ce 20 septembre a pour objectif de sensibiliser les journalistes sur l'agenda « femmes, paix et sécurité » (WPS), et de développer une stratégie médiatique et de communication pour le plan d'action national (PAN) de la résolution 1325.



Pour Mme Moudalbaye M. Apolline, secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, le Tchad s'est engagé à faire des médias un levier de développement socio-politique, économique, culturel et sécuritaire local et national, et plus particulièrement, de moyen d'éveil des consciences en faveur de la participation de la femme dans le processus de développement.



Sur cet angle, l'implication du secteur de la communication doit s'accompagner du renforcement des capacités favorisant à la fois une meilleure compréhension de l'agenda « femmes, paix et sérénité » et du plan national de la résolution 1325.



En particulier, il s'agit du rôle des médias dans la mise en œuvre de l'agenda pour une meilleure compréhension afin d'analyser, d'identifier et de documenter les stratégies concrètes pour accroître les rapports sensibles au genre, sur des questions concernant la femme, la paix et la sérénité. Il faut noter que cet atelier de formation durera deux jours.