Tchad : PROMOSOL Tchad forme 20 femmes à la transformation des produits locaux

« En valorisant nos produits locaux, nous permettons aux communautés de mieux gérer leurs récoltes tout en contribuant à la sécurité alimentaire et à la lutte contre le changement climatique grâce à des solutions durables comme les séchoirs solaires. »

« Cette formation me permettra de conserver mes récoltes de manière plus efficace et de produire des aliments de qualité à vendre au marché. »

Durant cette formation, les participantes ont appris des méthodes modernes et durables pour conserver les produits agricoles, limiter les pertes post-récoltes et transformer ces produits en ressources prêtes à être commercialisées.Les techniques enseignées, basées sur l'utilisation de séchoirs solaires et de fours, offrent une alternative écologique adaptée aux réalités locales.Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large d’autonomisation des femmes veuves et vulnérables et de lutte contre la précarité. PROMOSOL ambitionne de développer des compétences techniques et entrepreneuriales, renforcer l’indépendance économique des participantes et stimuler les activités génératrices de revenus au niveau communautaire.Selon Mme Roba Magnama Solange, cette formation répond aux enjeux du gaspillage alimentaire dans les zones rurales :Les bénéficiaires, visiblement enthousiastes, ont exprimé leur gratitude pour cette opportunité. Une participante a déclaré :PROMOSOL Tchad se positionne comme un acteur clé dans la promotion de solutions innovantes pour le développement local. Avec des projets comme celui-ci, l’organisation contribue à améliorer les conditions de vie des femmes tout en préservant les richesses agricoles du Tchad.