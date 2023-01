Tchad : Pahimi Padacké Albert met en garde contre "l’exaltation des clivages politico-identitaires"

"2022 a vu également s’abattre sur notre parti l’expression d’une haine inexplicable d’une frange, par l’incendie de son siège et l’attaque contre les intérêts de ses militants (es) par des entrepreneurs illuminés de cette haine. Ni cette haine, ni rien ne doit nous faire changer notre trajectoire de parti rassembleur du Tchad dans sa richesse diversité".

"Restons nous-mêmes, vrais, sans céder aux provocations nombreuses, ni chercher à nuire en réplique, ni à plaire non plus par hypocrisie. Restons imperturbablement attachés aux valeurs de paix, de justice d’égalité, d’équité qui fondent la République et qui irriguent notre combat citoyen", affirme le premier chef du gouvernement de la transition.Pahimi Padacké Albert ne manque pas de revenir sur les évènements du 20 octobre 2022 :Le n°1 du RNDT-Le Réveil met en garde contre "l’exaltation des clivages politico-identitaires qui enfle aujourd’hui dans le pays, même en réponse aux injustices réelles"."La première manche de la transition s’est soldée par un éclatant succès à tout point de vue, salué par tous, tant au niveau qu’international et cité en exemple", indique Pahimi Padacké Albert. Il émet le vœu que la "deuxième phase de la transition se passe également avec succès pour la consolidation de ces acquis". Et "cela passe naturellement par l’action des gouvernants".