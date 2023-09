Tchad : Pala accueille un atelier portant sur les systèmes alimentaires

Il se tient du 07 au 09 septembre 2023, à Pala dans la province du Mayo Kebbi Ouest, un atelier provincial de vulgarisation de la feuille de route nationale et de dialogue inclusif sur les systèmes alimentaires.



Une rencontre rendue possible, dans le cadre du programme de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires (P2RSA), à travers le financement de l'Union Européenne. Une vingtaine de responsables et acteurs locaux prennent part aux travaux, au Centre Culturel Nicodème (CCN) de Pala.



Les objectifs fixés par ledit programme se déclinent en 5 axes, notamment la résilience des populations ciblées, l'état nutritionnel desdites population, les revenus tirés des systèmes agricoles, la gouvernance locale et la cohésion sociale et communautaire, en lien avec l'accès aux ressources naturelles, et enfin, la coordination des acteurs Nexus humanitaires, développement et paix.



Les trois jours des travaux vont permettre de renforcer les capacités des participants sur l'approche des systèmes alimentaires. Ils vont bénéficier des informations, à travers des échanges sur le contenu de la feuille de route nationale sur les systèmes alimentaires (FNRSA).



Les participants doivent également définir les actions prioritaires à mettre en œuvre, au niveau de la province du Mayo Kebbi Ouest, dans le cadre de cette feuille de route, mais aussi et surtout, de terminer les conditions de succès de la mise en œuvre dans la province.



De l'avis du directeur de la production et de la statistique agricole, Oumar Hissein Kamdallah, les ruraux représentent la population active et tirent l'essentiel de leurs sources des revenus des activités agricoles. Mais la crise alimentaire et nutritionnelle est de plus en plus récurrente et de longue durée.



Ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Valentin Moassingar, souligne que le Tchad s'est doté d'une feuille de route nationale sur les systèmes alimentaires, formulée dans le cadre du sommeil mondial organisé par les Nations-Unies.