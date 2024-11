Tchad - Panne de pompe à Sabangali : Le ministre de l'Aménagement du Territoire exige une réparation immédiate

Accompagné du Secrétaire général et du Directeur de la Voirie, le Ministre a inspecté les travaux en cours, visant à améliorer la situation dans ces zones touchées par les inondations. Pendant cette visite, il a constaté que l'une des grandes pompes de drainage ne fonctionnait plus.



Furieux de cette situation, Mahamat Assileck Halata a exigé que la pompe soit remise en service d'ici demain, dimanche 3 novembre 2024. Son intervention souligne l'urgence de la situation et la nécessité de garantir le bon fonctionnement des équipements essentiels pour prévenir les inondations.



La visite du Ministre illustre l'engagement du gouvernement à répondre rapidement aux défis posés par les inondations et à assurer la sécurité et le bien-être des populations dans les quartiers concernés. Les actions entreprises sont cruciales pour améliorer les infrastructures et prévenir de futures catastrophes.