Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, informe ce vendredi qu'à l'occasion de la fête de Pâques et conformément à l'article 1 du décret n° 413 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, la journée du lundi 13 avril 2020, est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national.