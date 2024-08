Tchad-Parlement Panafricain : le Président Mahamat Idriss Deby Itno a reçu une délégation du Parlement Panafricain

Cette délégation a participé les 31 juillet et 1er août 2024 aux festivités à N'Djamena marquant la Journée Mondiale de la Femme Africaine, sur le thème "investir dans l'éducation : sécuriser l'avenir des femmes et des filles en Afrique".



Lors de cette audience, la délégation est venue faire le compte-rendu de ces travaux au Président tchadien et recueillir ses avis et conseils.



Le Président du Parlement Panafricain, M. Fortune Charumbira, a salué le leadership du Président tchadien et l'a félicité pour son élection dans un "climat apaisé", notant que la voie empruntée par le Tchad pour le retour à la normalité constitutionnelle est à saluer.



Il a également adressé ses vœux de réussite pour les prochaines consultations électorales au Tchad.



Cette rencontre souligne les liens entre le Tchad et le Parlement Panafricain, avec un échange constructif sur les questions relatives à la gouvernance et à l'avenir du pays.