Tchad - Partenariat : Audience du Chef de l'État avec les délégations de CGCOC et CATIC

Le groupe CGCOC, acteur majeur dans le secteur de la construction, a présenté un bilan de ses réalisations au Tchad au cours des deux dernières décennies. Le Président du Conseil d’Administration, Lan Meizhong, a félicité le Chef de l'État pour son élection et a détaillé les projets menés dans les domaines des routes, des bâtiments publics et des installations hydrauliques.



Mahamat Idriss Déby Itno a exprimé sa satisfaction face aux réalisations de CGCOC et les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour renforcer et développer davantage les infrastructures au Tchad.



La délégation de CATIC, dirigée par le vice-président Hu Guangxi, a également rencontré le Chef de l'État pour discuter des opportunités de coopération dans le secteur de la défense. CATIC, reconnu pour son expertise en équipements militaires et technologies aérospatiales, a exprimé sa volonté d'explorer des partenariats avec le Tchad.



Le Président Déby a échangé avec la délégation sur les besoins actuels du pays, en mettant l'accent sur l'intégration de technologies avancées pour renforcer les capacités des forces armées tchadiennes face aux défis sécuritaires.



Ces rencontres s'inscrivent dans une dynamique plus large de renforcement du partenariat stratégique entre le Tchad et la Chine. Le Chef de l'État a souligné l'importance de l'impact à long terme des projets réalisés et a exprimé son souhait de voir ces collaborations se développer davantage pour le bénéfice mutuel des deux parties.