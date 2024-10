Tchad : Participation à la 6ème session ordinaire du comité des ministres de l'ASSA-AC

La Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a été représentée par M. Sénoussi Hassana Abdoulaye, Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile du Tchad (ADAC). Il était accompagné de M. Mahamat Saleh Douga, Conseiller de la Ministre. Leur présence souligne l'engagement du Tchad dans le renforcement de la sécurité aérienne dans la région.



Les discussions lors de cette session ont porté sur des thèmes essentiels, notamment le suivi des résolutions adoptées lors de la 5ème session ordinaire du Comité, l'évaluation du fonctionnement et des performances de l’ASSA-AC, la gestion financière et budgétaire de l’Agence et le mécanisme de financement visant à renforcer les capacités de l'ASSA-AC.



La participation du Tchad à cette session témoigne de l'importance accordée à la coopération régionale dans le secteur de l'aviation civile. Le pays réaffirme ainsi son engagement à soutenir les initiatives visant à promouvoir une aviation civile sûre, efficace et durable pour l'ensemble des États membres de l'ASSA-AC.