Tchad : Participation du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno aux Élections

Déclaration du Président

"Par la grâce divine, j’ai pu m’acquitter de mon devoir de voter pour celles et ceux qui vont me représenter aux niveaux législatif, provincial et communal.



Le 29 décembre 2024 est un jour historique pour notre pays, car ces élections ouvriront la voie à l’ère de la décentralisation, tant voulue et attendue par le peuple tchadien. Elle sera effective.



J’appelle tous mes compatriotes inscrits sur la liste électorale à sortir massivement pour voter. Toute voix compte", a déclaré le Président du Tchad.



Cette participation met en lumière l’importance de l'engagement civique et l'espoir d'un avenir décentralisé pour le Tchad.