Tchad : « Pas de stabilité au Tchad, sans les arabophones » (Dr Hissein Massar Hissein)

L’ancien conseiller à la présidence de la République, Dr Hissein Massar, a déclaré dans un entretien exclusif accordé au journal Presse 235, que les autorités de transition actuelle, s'il veulent gouverner le Tchad doivent avant toute chose, rendre les citoyens égaux sans discrimination quelconque.



Il se dit surpris par le fait que les autorités de transition n'ont aucun projet pour soutenir la langue arabe, et la place des arabophones dans les prises de décisions s'amoindrit du jour en jour. Massar Hissein explique que « tous les maux qu'ont connus les différents régimes politiques au Tchad, sont dus, à l'exclusion des arabophones par les francophones ».



Il martèle que « le Tchad ne rencontrera jamais la stabilité sans les arabophones et surtout leur présence dans la prise des décisions ».



L’ancien conseiller à la présidence ajoute que les arabophones restent fidèles à leur principe de revendiquer avec les moyens légaux et pacifiques, tout en prévenant qu'ils n'excluront pas d'entreprendre des actions plus courageuses, pour se faire entendre afin d'entrer en possession de leurs droits.