Tchad : Passation de commandement à la Légion N°8 du Moyen-Chari, un nouveau chapitre s'ouvre

Une cérémonie officielle de passation de service a eu lieu le 19 janvier 2025 sur la place de l'indépendance à Sarh. Cet événement a marqué le départ du commandant sortant, le colonel Abdallah Tahir Bokhit, et l'entrée en fonction du nouveau commandant de la Légion No 8, le général de brigade Wasky Djaya Esou.





L'inspecteur de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Abakar Abderrahmane Haggar, représentant le directeur général de la Gendarmerie nationale, a présidé la cérémonie. Il a salué le travail accompli par le colonel Bokhit durant son mandat et a souhaité plein succès au général Wasky Djaya dans ses nouvelles fonctions.





Le général Haggar a rappelé aux membres de la Légion leur devoir d’obéissance et de loyauté envers leur nouveau commandant, en insistant sur l’importance de la discipline et de l’unité pour mener à bien les missions assignées à la Gendarmerie nationale.





La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, en présence de cadres supérieurs de la Gendarmerie, du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, des autorités locales et d'invités de marque. Elle s'est conclue par un défilé des troupes, symbolisant la continuité et le renforcement des responsabilités au sein de cette unité stratégique.