Tchad - Passation de commandement à la Légion n°5 du Guéra : un nouveau chapitre s'ouvre

Ce lundi 20 janvier 2025, la place de l'indépendance de Mongo a été le cadre d'une cérémonie solennelle pour la passation de commandement de la Légion n°5 du Guéra. Le Commandant de Brigade, Issa Maloua, a officiellement transmis ses fonctions au Général de Brigade, Moussa Hassan Sanda.





La cérémonie, présidée par le Général Abdelhamid Haroun, directeur général troisième adjoint de la gendarmerie du Tchad, a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le Contrôleur général de la police, le Gouverneur de la province du Guéra, Mht Togou Tchohimi, ainsi que diverses autorités provinciales et représentants des services déconcentrés de l'État.





Dans une atmosphère empreinte de solennité, le Général Issa Maloua a procédé à la transmission officielle du commandement des différentes unités et troupes à son successeur. En reconnaissance de ses services exemplaires, le Gouverneur du Guéra a remis une attestation de reconnaissance au commandant sortant, saluant particulièrement sa contribution au maintien de la sécurité dans la province.





La cérémonie s'est conclue par un défilé militaire, marquant symboliquement le début d'une nouvelle ère dans le commandement de la Légion n°5 du Guéra. Ce moment fort témoigne de l'engagement continu des forces de sécurité dans la protection et la stabilité de la région.