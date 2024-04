Tchad : Plan de la stratégie nationale de la santé numérique finalisé

Ce plan stratégique de la santé numérique s'articule autour de six axes clés. Il y a d’abord la gouvernance et leadership où il faut établir une gouvernance efficace pour la mise en œuvre et le suivi de la stratégie nationale de santé numérique. Il y a ensuite l’infrastructure et connectivité. Il s’agit de développer une infrastructure numérique robuste et fiable pour soutenir les services de santé numériques. Par la suite l’interopérabilité et standards où il faut garantir l'interopérabilité des systèmes d'information sanitaire et l'adoption de standards communs. Il faut aussi renforcer les compétences des professionnels de santé en matière de santé numérique.



Le Dr Batakao Grégoire, conseiller du ministre de la Santé publique et de la Prévention, a souligné que l'élaboration du plan stratégique ne représente que la première étape du processus. Le véritable défi réside maintenant dans sa mise en œuvre effective.



"Le travail vient de commencer", a-t-il déclaré. "Le défi qui reste est la mise en œuvre effective, de la suite de l’étape qui conduira à la validation du plan stratégique de la santé numérique."



Pour atteindre les objectifs fixés, le Dr Batakao Grégoire a insisté sur la nécessité d'une implication de tous les acteurs concernés. "L'implication des tous les acteurs est nécessaire", a-t-il affirmé.



Il a également rassuré les participants que le processus se poursuivra avec les prochaines étapes, notamment la finalisation du plan stratégique et sa mise en œuvre concrète.



L'élaboration de ce plan de stratégie nationale de la santé numérique marque un tournant important pour le Tchad. Il s'agit d'une étape essentielle pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour l'ensemble de la population et pour moderniser le système de santé tchadien.



La réussite de cette stratégie dépendra de la collaboration et de l'engagement de tous les acteurs, y compris le gouvernement, les professionnels de santé, le secteur privé et la société civile.