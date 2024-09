TCHAD

Tchad : Plus de 2 millions d'exemplaires de manuels de calcul et de lecture en français reçus au ministère de l’Education nationale

Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 5 Septembre 2024

Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, M. Mamadou Gana Boukar, a réceptionné plus de 2 millions d'exemplaires de manuels de calcul et de lecture en français et en arabe pour les Cours Prépatoires (CP1 et CP2) le 4 septembre 2024.