Tchad : Pont Bongor-Yagoua, un enjeu économique important (ministre infrastructures)

En vidéo. Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderahmane Mahamat Moukhtar, a expliqué mercredi que le futur pont entre Bongor et Yagoua (Cameroun) va permettre de créer de l'activité économique en occupant notamment les jeunes.



Selon lui, actuellement, c'est assez problématique et difficile pour les citoyens qui veulent venir du côté tchadien ou aller de l'autre côté pour faire du commerce. Grâce au pont, les citoyens pourront circuler librement et plus facilement, même de nuit, sans avoir à faire usage des pirogues.



Economiquement, le pont devrait apporter de nombreux bénéfices et opportunités pour l'ensemble de la population, assure le ministre Abderahmane Mahamat Moukhtar.