Tchad : Pr. Avocksouma Djona estime que le parti UNDR "va droit dans le mur"

"En se lançant dans cette aventure à courte vue, les leaders de l'UNDR se sont fourvoyés et le parti va droit dans le mur. On ne peut pas prétendre se battre pour l'alternance et en même temps rallier l'adversaire qui fait tout pour perpétuer l'ancien régime vieux de plus de 30 ans", a-t-il déclaré, annonçant dans la foulée sa démission en tant que militant du parti.



"Pour sûr et certain, l'avenir de l'UNDR sera ainsi bousillé par cette forfaiture d'avoir voulu être associé à la mangeoire", a ajouté Pr. Avocksouma Djona.



Selon lui, l'UNDR cherche à marchander sa lutte, sans tenir compte du véritable but qui est la conquête du pouvoir d'État : "Être dans l'opposition depuis bientôt 30 ans n'est pas un critère de performance mais seul la lutte libère".



Pr. Avocksouma Djona emploie des mots durs en estimant que les dirigeants de l'UNDR ne resteront que des opposants de confort. "Je prends acte de mon exclusion du bureau exécutif de l'UNDR. Je démissionne de l'UNDR en tant que militant pour ne pas avoir à être comptable des actions politiques qui vont engager d'autres militants", dit-il.



Pr. Avocksouma Djona a déclaré qu'il s'engage à "poursuivre son combat avec le peuple sous une forme qui sera précisé dans un futur très proche". Il exprime son soutien aux actions de Wakit Tamma et de la diaspora dans le monde.