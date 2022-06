L’ancien président du jury du baccalauréat Pr. Bianzeubé Tikri est nommé directeur général de l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), en remplacement de Pr. Bakari Abbo.



Le directeur général adjoint de l’ONECS Dr. Achair Langaba et le directeur des examens et concours Dr. Abakar Mahamat Hassaballah sont maintenus.