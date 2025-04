TCHAD Tchad : Prédication sur les valeurs familiales et la vie du Prophète Muhammad à Mongo

Par Saleh Hassane Rahma - 19 Avril 2025



Ce vendredi 18 avril 2025, la ville de Mongo a été le théâtre d'une importante prédication menée par Cheikh Mht Saleh Ratou, rassemblant de nombreux fidèles musulmans.

Au cœur de son sermon, Cheikh Mht Saleh Ratou a mis en lumière l'importance capitale que l'Islam accorde aux relations conjugales, les considérant comme le socle d'une société saine et équilibrée. Il a rappelé que le mariage est perçu dans l'Islam comme un contrat sacré, impliquant un ensemble de droits et de devoirs mutuels entre les époux.



L'époux est exhorté à manifester bienveillance et générosité envers son épouse, à subvenir à ses besoins matériels et émotionnels, et à la traiter avec le plus grand respect, suivant en cela l'exemple éloquent du Prophète Muhammad (paix et bénédiction sur lui) qui a déclaré : "Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille."



De son côté, l'épouse est encouragée à apporter son soutien à son mari, à œuvrer pour l'harmonie et la sérénité du foyer, et à élever les enfants dans le respect des valeurs et des principes islamiques. Cette complémentarité des rôles, loin de toute idée de hiérarchisation, vise à établir un équilibre harmonieux et une coopération fructueuse au sein du couple.



Cheikh Mht Saleh Ratou a également souligné que la structure familiale représente, dans la pensée islamique, le noyau fondamental autour duquel s'organise l'ensemble de la société. Le respect des parents occupe une place prépondérante dans cet édifice, comme le met en évidence le Coran en associant étroitement la dévotion envers Allah et la bonté envers les géniteurs.



Les aînés doivent être honorés pour leur sagesse et leur expérience, tandis que les enfants doivent recevoir amour, protection et une éducation conforme aux enseignements de l'Islam. Le maintien et le renforcement des liens familiaux (silat al-rahim) sont considérés comme une obligation religieuse majeure pour tout musulman.



La vie du Prophète Muhammad (paix et bénédiction sur lui) demeure, quatorze siècles après sa disparition, le modèle par excellence pour les musulmans du monde entier. Sa biographie riche en enseignements témoigne d'une existence marquée par la droiture morale, la compassion envers autrui et le respect inconditionnel de la dignité humaine.



Ses relations avec ses épouses illustrent parfaitement les principes de justice, d'affection sincère et de consultation mutuelle qu'il prônait au sein du couple. "J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères", disait-il, résumant ainsi la dimension éthique et civilisationnelle de sa mission prophétique.



En ces temps contemporains où les valeurs traditionnelles sont parfois mises à rude épreuve, les enseignements prophétiques offrent un cadre de référence stable et intemporel pour permettre aux musulmans de concilier fidélité aux principes fondamentaux de leur foi et adaptation aux réalités complexes du monde moderne.



En conclusion de sa prédication, Cheikh Mht Saleh Ratou a invité les fidèles musulmans, face aux défis du monde moderne, à s'inspirer de ces fondements solides pour construire une vie équilibrée, alliant une spiritualité profonde à un engagement social constructif au sein de leurs communautés. Il a souligné que c'est dans ce retour aux sources authentiques de l'Islam que réside la voie vers un épanouissement individuel et collectif véritable.







