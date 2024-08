Tchad : Première réunion du comité technique national de la plateforme d'appui pour les solutions à la crise de déplacements forcés en RCA

Cette réunion avait pour objectif de renforcer l'appropriation de cette plateforme par les parties prenantes. La tenue de cette première réunion à N'Djamena marque une étape importante dans la mise en œuvre de la plateforme d'appui pour les solutions durables aux réfugiés centrafricains. Cette initiative, née de la Déclaration de Yaoundé, vise à coordonner les efforts des pays de la région pour faire face à la crise humanitaire en RCA et à trouver des solutions durables pour les déplacés.



Cette réunion a permis aux différents acteurs de mieux comprendre le rôle et les objectifs de la plateforme. Cela est essentiel pour assurer une implication effective de tous les acteurs nationaux dans la recherche de solutions. La finalité est de permettre la mise en place de mesures durables pour résoudre la crise des réfugiés centrafricains.



Cette plateforme rassemble les efforts conjoints du Tchad et de la République Centrafricaine, ainsi que des partenaires internationaux, pour trouver des solutions pérennes à cette situation de déplacement forcé.



La tenue de cette première réunion du comité technique national montre la volonté des deux pays de s'attaquer concrètement à cette problématique complexe des réfugiés centrafricains.



Cette initiative de plateforme conjointe vise à mobiliser tous les acteurs autour de la recherche de solutions durables pour les populations déplacées de la République Centrafricaine, en étroite collaboration entre les deux pays concernés.