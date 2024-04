Tchad - Présidentielle : La HAMA encadre la couverture médiatique pour garantir l'équité

L'objectif principal de cette rencontre était de s'assurer que les médias permettent aux citoyens de faire un choix éclairé parmi les candidats, contribuant ainsi à l'avenir démocratique du Tchad. Le président de la HAMA a souligné que durant les 21 jours de la campagne, la presse jouera un rôle crucial en relayant les informations, les déclarations et les manifestations politiques, tout en respectant le pluralisme et la diversité des opinions, droits fondamentaux de l'homme.



Abderrahmane Barka Abdoulaye a rappelé la décision numéro 12, publiée le 14 mars, qui stipule le principe d'équité, de pluralisme et d'équilibre dans la diffusion de l'information par les médias publics et privés. Il a annoncé que pendant cette période, les émissions interactives et leurs rediffusions seront suspendues. Il a également précisé que les médias pourraient organiser des débats politiques, à condition de respecter les règles d'éthique et d'équilibre dans la collecte et la diffusion des informations.



Le président a également mis en garde les journalistes contre toute participation active dans les campagnes électorales, sous peine de sanctions. Il les incite à prendre des congés si nécessaire pour éviter d'enfreindre les règles établies par la HAMA, qui promet d'accompagner les médias tout au long de la campagne électorale.