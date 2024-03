TCHAD

Tchad / Présidentielle : La HAMA fixe les principes de l’information par les médias publics et privés pendant la campagne

Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Mars 2024

Le Tchad se prépare pour l'élection présidentielle de 2024, et la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) a pris une décision importante concernant les principes d'information par les médias publics et privés pendant la campagne électorale. La décision numéro 012/HAMA/CAB/2024 vise à garantir l'équité, l'égalité, le pluralisme et l'équilibre de l'information diffusée par ces médias.