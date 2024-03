Tchad - Présidentielle : l'ANGE compte sur l'implication des acteurs locaux pour réussir le pari

Ce samedi 16 mars 2024, le président de l'Agence Nationale des Élections (ANGE), Ahmat Batchiret, a rencontré les différents maires des communes, les délégués des quartiers et les chefs des carrés au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. L'objectif de cette rencontre était de les impliquer dans le processus électoral en cours.



"Nous souhaitons impliquer l’ensemble des acteurs dans le processus électoral en cours et responsabiliser les collectivités autonomes afin de garantir un environnement démocratique et serein pour le scrutin à venir", a précisé le président de l'ANGE au début de son discours. Il a également ajouté : "Pour assurer le bon déroulement du calendrier électoral, il est essentiel que vous participiez à la surveillance des panneaux d'affichage, à la collecte des réclamations, à la distribution des cartes, et surtout à l'assistance des électeurs pour l'identification de leurs centres de recensement et bureaux de vote. Ces actions, inscrites dans notre plan d'action, contribueront à atteindre les objectifs fixés."



Ahmat Batchiret a également évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs locaux et les efforts qu'ils déploient pour assurer le bon déroulement des opérations électorales dans la ville de N'Djamena et dans leurs quartiers et carrés respectifs.



"L'ANGE compte sur vous pour mobiliser la population de vos quartiers et carrés respectifs afin qu'ils retirent massivement leurs cartes d'électeurs. Nous avons pris en compte ces facteurs en augmentant vos primes, passant de 25 000 FCFA à 50 000 FCFA pour les chefs de carrés et à 75 000 FCFA pour les délégués de quartiers. Contrairement au passé, lors des prochaines opérations électorales, les membres des bureaux de vote seront prioritairement choisis parmi les résidents de vos quartiers et carrés respectifs", a-t-il conclu.