Tchad : Prise de contact du nouveau délégué du 3ème arrondissement d’Abéché

Le nouveau délégué du 3ème arrondissement d’Abéché, Hambali Nassour Ourada, a présidé hier lundi en matinée, une rencontre de prise de contact avec ses proches collaborateurs. Quelques jours après son installation par le maire, le nouveau délégué du 3ème arrondissement a fait cette rencontre dans son bureau, avec les agents de la sécurité relevant de son entité administrative.

Il s'agit de la police municipale, de la police nationale et de l'Agence Nationale de sécurité. L'objectif de cette rencontre était de faire un échange sur l'état des lieux du 3ème arrondissement.



Selon le délégué Amine Ahmat Idriss, la priorité des priorités qui le préoccupe, est la sécurité de la population et de ses biens. A cela s'ajoute l'autorité de l'État qu’il faut sans cesse restaurer, et les responsabilités de chaque agent vis-à-vis de son cahier de charge, afin de remplir convenablement les missions. Il a cependant appelé les différents corps constitués, faisant partie de sa circonscription, à l'aider afin de parachever étroitement les missions qui leurs sont dévolues.