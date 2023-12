Tchad : Promulgation de la Constitution de la 5ème République

La promulgation de la nouvelle constitution par le Chef de l'État est un événement historique pour le Tchad. Cette proclamation marque non seulement l'avènement de la 5ème République, mais aussi la consolidation des principes démocratiques et des droits fondamentaux.



La nouvelle loi fondamentale, adoptée avec une majorité écrasante de 85,90% des suffrages, prend en compte les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Elle introduit également de nombreuses innovations institutionnelles visant à renforcer la décentralisation du pouvoir.



Parmi ces nouveautés figurent la création, la réhabilitation et le réaménagement d'institutions cruciales telles que le Sénat, la Haute Cour de Justice, la Cour Suprême, la Cour des Comptes ou encore le Conseil Constitutionnel. De plus, les acteurs clés tels que l'Agence Nationale des Élections ou le Haut Conseil des Médias et de l'Audiovisuel ont été également pris en compte.



Cette décentralisation du pouvoir va permettre une meilleure représentativité des citoyens à tous les niveaux. En donnant davantage d'autonomie aux régions et aux collectivités locales, cette constitution renforce ainsi l'état de droit sur tout le territoire.



La promulgation par le chef de l'État ouvre désormais la voie à des élections générales qui seront organisées dans un climat d'ordre constitutionnel. La volonté exprimée par le peuple souverain lors du référendum devient ainsi moteur du changement politique et contribue à renforcer légitimité politique ainsi que confiance citoyenne envers les institutions.



En conclusion, la promulgation de la nouvelle constitution par le chef de l'État marque une étape majeure dans l'histoire du Tchad. Cette avancée vers un État décentralisé renforce les principes démocratiques et les droits fondamentaux. Les élections à venir seront donc un pas supplémentaire vers une société tchadienne plus juste, transparente et participative.