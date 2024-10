Tchad : Promulgation de la loi portant statut particulier de la Ville de N'Djaména

Le décret présidentiel N°1166/PR/2024 marque une étape cruciale dans le développement institutionnel et administratif de la ville de N'Djaména. En promulguant la Loi N°022/CNT/2024, le gouvernement tchadien confère un statut juridique spécifique à la capitale, lui octroyant ainsi une autonomie accrue et des compétences élargies.



Cette loi vise à établir un cadre juridique spécifique pour la gestion et le développement de la capitale, en tenant compte de ses caractéristiques uniques et de ses besoins particuliers.



La promulgation de cette loi devrait favoriser une meilleure gouvernance locale et contribuer au développement harmonieux de N'Djaména.



La ville de N'Djaména disposera d'une plus grande marge de manœuvre pour gérer ses propres affaires, notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de développement économique et social.



La loi devrait permettre d'améliorer la qualité des services publics offerts aux habitants de N'Djaména, notamment en matière d'assainissement, de transport et d'éducation.



La promulgation de la loi portant statut particulier de la ville de N'Djaména constitue une avancée majeure pour la décentralisation au Tchad. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la capitale et devrait contribuer à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Cependant, la réussite de cette réforme dépendra de la volonté politique des autorités, de l'engagement des acteurs locaux et de la participation active de la société civile.