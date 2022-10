Tchad : "Qu'est-ce qu'on va faire avec plus de 200 partis politiques ? Lancer une fusée ?”

Mahamat Assileck Halata, participant au dialogue national, s’interroge sur le nombre pléthorique de partis politiques au Tchad. “Qu'est-ce qu'on va faire avec plus de 200 partis politiques ? On va lancer une fusée ? (...) Il y a des partis politiques qui ne représentent que leur personne, leur famille. C'est connu de tout le monde. Ils vivent sur le dos de l'État. Ce n'est pas un commerce. Que cela s'arrête”, indique-t-il.



“Qu'on prenne des dispositions pour qu'il y ait des partis politiques avec des idéologiques claires. (...) On laisse faire, et tout ça sur le dos de l'État. On piétine le Tchad et on continue de piétiner le Tchad. Arrêtons de prendre des mauvaises décisions”, préconise Mahamat Assileck Halata.