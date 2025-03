Tchad-RCA : Renforcement de la coopération bilatérale, focus sur la sécurité frontalière

Les deux parties ont fait le point sur l'état d'avancement des travaux relatifs à la création de la Force Mixte chargée de sécuriser la frontière commune. Cette initiative, essentielle pour lutter contre l'insécurité transfrontalière, témoigne de la volonté des deux pays de conjuguer leurs efforts pour garantir la sécurité de leurs populations.Les échanges ont également porté sur la mise en œuvre des accords de coopération signés lors de la Grande Commission Mixte de Coopération. Cette commission, plateforme de dialogue et de partenariat, joue un rôle clé dans la dynamisation de la coopération bilatérale.





La rencontre a souligné la volonté des deux pays d'intensifier leur coopération sur la base d'intérêts mutuels et d'engagements bilatéraux. Cette approche, fondée sur le respect et la confiance, vise à renforcer les liens entre N'Djamena et Bangui et à promouvoir la stabilité et le développement dans la région.