Tchad/RCA : des femmes unies pour la paix et le développement

Un événement de grande importance s'est déroulé ce mercredi 25 octobre 2023, au Centre Épiscopal de N'Djamena, où les réseaux de femmes tchadiennes et centrafricaines, ainsi que des organisations féminines et de jeunes pour la paix, se sont réunis, pour une table ronde sous le thème, « Table ronde entre le réseau tchadien, centrafricain et des organisations féminines et jeunes pour la paix ».



L'objectif de cette rencontre était de consolider la paix et de promouvoir la coopération transfrontalière entre le Tchad et la République centrafricaine. Delphine Djiraibe, avocate principale au Centre de droit d'intérêt public (Public Interest Law Center - PILC), a souligné l'importance de cette réunion, pour aborder les nombreux défis auxquels sont confrontés le Tchad et la République centrafricaine en termes de stabilité sociale, politique et sécuritaire. Ces deux peuples partagent une histoire commune, et des valeurs culturelles similaires.



La présence de tous les participants à cette réunion, témoigne de la volonté de briser les tabous et de favoriser une meilleure compréhension entre les deux peuples. Delphine Djiraibe a insisté sur le rôle clé des femmes dans la transformation efficace et pertinente de la société.



L'objectif ultime de cette réunion est de discuter du développement des deux peuples, de définir des stratégies de plaidoyer et de promouvoir les textes législatifs appropriés pour assurer une paix durable. Il s'agit également de renforcer l'expertise des membres des réseaux d'organisations, pour qu'ils puissent prendre des initiatives communes visant à mobiliser la communauté en faveur de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique.



Lina Ekomo, présidente du Réseau de femmes leaders pour la consolidation de la paix en Afrique (RELEFA) et coordinatrice du consortium des ONG féminines pour la lutte contre l'extrémisme violent, venue de la République centrafricaine, a souligné les liens étroits qui unissent le Tchad et la République centrafricaine, en raison de valeurs traditionnelles partagées et d'un destin commun.



Elle a également mis en avant les défis communs auxquels sont confrontés les deux pays, notamment sur le plan du développement, de la sécurité et des questions sociales. La délégation centrafricaine est venue au Tchad avec l'intention de renforcer la fraternité entre les deux pays et de réfléchir conjointement à la contribution des femmes tchadiennes et centrafricaines à la promotion de la paix.



Cette table ronde permettra également de conclure officiellement un protocole de partenariat frontalier. Le secrétaire général du ministère de la Femme, Moudalbaye Noubandissem Appoline, a souligné les efforts déployés par le président de la Transition, Mahamat Kaka, pour le bien-être de la société. Le ministère de la Femme a également œuvré en ce sens, en visant à préserver la paix pour favoriser le développement.



L'objectif de cette table ronde est de renforcer les liens entre les deux peuples, et de définir des stratégies pour restaurer ces liens, tout en continuant à œuvrer pour l'émergence des deux pays.