Tchad : RENECOJ, le cadre de réflexion des jeunes lancé dans la Tandjilé

Le Réseau national d'expression et de consultation de la jeunesse a lancé officiellement ce 24 avril 2024 à Laï, ses activités dans la province de la Tandjilé.



Ces assises ont eu lieu en présence de la présidente d’honneur Housna Kassiré Isabelle, par ailleurs secrétaire d’État aux affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale.



Le réseau d'expression et de consultation de la jeunesse en abrégé RENECOJ, est un cadre de réflexion des jeunes de la Tandjilé, qui a but d'appuyer les actions du gouvernement dans la mise de la politique nationale de la jeunesse.



Pour le président national de cette organisation des jeunes, Ambroise Tchinteba, cette plateforme est aussi un cadre qui permettra à la jeunesse tchadienne de s'exprimer et de s’épanouir en toute liberté, afin de briser les chaînes de pratique surannées.



Dans son intervention, Housna Kassiré Isabelle invite la jeunesse de la Tandjilé à avoir un esprit de créativité. Lors de cette cérémonie, un point focal provincial du réseau a été désigné. Il s'agit de Kalbam Denis Barma.



Il faut signaler que cette cérémonie de lancement officiel des activités du réseau d'expression et de consultation de la jeunesse, a vu la participation de la conseillère nationale de transition Evelyne Banda, des chefs de service déconcentrés de l’Etat, et des leaders religieux.