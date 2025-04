TCHAD

Tchad : Radiation de plusieurs hauts officiers des forces de défense et de sécurité

Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Avril 2025

Le 14 avril 2025, le Ministère des Armées, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a signé le décret N°0640/PR/PM/MAACVG/2025, ordonnant la radiation de plusieurs officiers supérieurs et d’un officier subalterne des Forces de Défense et de Sécurité. Ils ont été rétrogradés au grade de soldat de 2ème classe pour des faits considérés comme des fautes graves.