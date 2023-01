Tchad : Ramatou Mahamat Houtouin relance des centrales électriques au Sud

La ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures, chargée de l'Indépendance énergétique, est en tournée au sud du pays.



Elle a annoncé les couleurs de son odyssée lors de la présentation de ses civilités au gouverneur du Mayo-Kebbi Est, Abdelkerim Séid Bauche. Dr Ramatou Mahamat Houtouin annonce l'ouverture et la relance des centrales électriques dans quatre villes (Fianga, Gounou-Gaya, Léré, Laï).



« L'indépendance énergétique nécessite beaucoup d'actions dans tout le Tcha » annonce Dr Ramatou Abakar Houtouin.



Ces actions sont en exécution et « graduellement, la population éteindra et allumera ses ampoules ».