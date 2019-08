Tchad : "Rares sont les chefs d'Etat qui tiennent parole. Déby fait l'exception", Zen Bada

Le secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada, a fait ce jeudi soir à N'Djamena, le bilan des trois ans du mandat du chef de l'Etat Idriss Déby, au cours d'une cérémonie de réjouissance. "Tous les 8 août, il pleut et ça fait parti de la Baraka et ça fait parti aussi de ce que nous devons comptabiliser comme bilan", a déclaré le n°1 du MPS, entamant son discours avec un brin d'humour.



Zene Bada a salué la présence de nombreuses personnalités, "icônes de la politique du Tchad" à cette cérémonie de réjouissance au siège du MPS à N'Djamena. "Je demanderai aux jeunes de s'inspirer et de s'approcher de temps en temps de ces gens là pour apprendre, ce qu'a été la marche dans le cadre du développement et surtout dans la marche politique du pays", a-t-il indiqué.



D'après lui, "il y a de cela trois années déjà, un grand homme d'Etat, alors candidat de plus de 100 partis politiques regroupés au sein de l'alliance, prêtait serment de remplir sa charge conformément à la Constitution de notre pays. C'était un 8 août comme aujourd'hui mais en 2016, cette prestation de serment avait déjà une saveur pas comme les autres cérémonies. Le 8 août 2016, Son Excellence Idriss Déby Itno jetait les bases de la refondation de la nation tchadienne, comme annoncé durant la campagne présidentielle."