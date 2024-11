Tchad : Recensement des anciens agents de l'ONAJES pour une intégration dans la fonction publique

Par arrêté N°023/PR/PM/MJS/SG/2024, le ministère a mis en place un comité chargé de mener à bien ce recensement. L'objectif est d'intégrer les anciens agents de l'ONAJES dans la fonction publique, leur offrant ainsi de nouvelles perspectives d'emploi et de carrière.



Les anciens agents de l'ONAJES disposent d'un délai de 20 jours, du 04 au 24 novembre 2024, pour se faire recenser. Passé ce délai, aucune demande ne sera prise en compte. Il est donc impératif pour les intéressés de se manifester dans les plus brefs délais auprès du comité mis en place à cet effet.



Le ministère de la Jeunesse appelle tous les anciens agents de l'ONAJES à se mobiliser et à participer à ce recensement. Il est essentiel que tous les concernés soient informés de cette démarche afin de ne laisser personne pour compte.



Les modalités pratiques de ce recensement seront précisées dans les prochains jours. Les anciens agents de l'ONAJES sont invités à se rapprocher des services compétents du ministère de la Jeunesse pour obtenir toutes les informations nécessaires.



Ce recensement constitue une étape importante dans la prise en charge des anciens agents de l'ONAJES. Il témoigne de la volonté du gouvernement de trouver des solutions durables pour améliorer les conditions de vie de ces agents et de renforcer le secteur de la jeunesse et des sports.