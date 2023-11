Tchad / Référendum : La section politique de Wakit Tamma annonce des marches pacifiques

Par un point de presse tenu ce lundi 20 novembre 2023 à la bourse de travail à Ndjamena, la section politique de Wakit Tamma a appelé au boycott massif du futur référendum constitutionnel, et a en même dénoncé l'existence des bases militaires françaises au Tchad, mais aussi le déploiement prévu des forces militaires hongroises sur le territoire tchadien.



Dans une déclaration lue par Moustapha Abdallah, porte parole et chargé des affaires juridiques, Wakit Tamma, la section politique affirme que le Tchad ne constitue pas un dépotoir des armées étrangères, et qu'il était impératif pour le pouvoir tchadien d'arrêter de marchander la souveraineté tchadienne dans le seul but d'asseoir une dynastie. Wakit Tamma s'insurge en faux par rapport aux allégations du gouvernement tchadien qui avait indiqué que le Tchad constituait juste un point de passage pour les militaires français qui ont été chassés du Niger.



Selon la déclaration, la date butoir accordée aux forces étrangères de se retirer du Tchad devait expirer ce 25 décembre 2023, passé ce délai, Wakit Tamma et ses alliés procéderont par tous les moyens légaux possibles pour renvoyer ces dernières du territoire national. De plus, Wakit Tamma s'oppose au déploiement de plus de 200 militaires hongrois au Tchad, même après le feu vert accordé par le parlement hongrois.



Cependant, pour ce qui est du référendum constitutionnel prévu pour ce 17 décembre, la section politique de Wakit Tamma appelle au boycott de celui-ci car selon lui, la constitution soumise au référendum ne refléterait pas les aspirations profondes du peuple tchadien, car le résultat serait déjà connu d'avance, estime-t-il. Par ailleurs, la section politique de Wakit Tamma annonce une marche pacifique les 16 et 17 décembre 2023 et invite la population à sortir massivement.