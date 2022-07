Tchad : Reindos Social reçoit un don de 570 livres scolaires de la CNPCIC

La présidente de Reindos Social, Aïcha Adoum Abdoulaye, se dit galvanisée par ce geste et remercie la CNPCIC qui a répondu favorablement.



Elle rappelle que la CNPCIC a toujours prôné l’excellence dans l’éducation par le passé. Et cette cérémonie prouve à suffisance sa volonté à vouloir les accompagner pour contribuer autrement et toucher les zones reculées en terme d’éducation.



« Savourons cette amitié et soyons tous différents par notre éducation pour que chacun de nous apporte quelque chose de différent, de nouveau pour construire un système éducatif solide », affirme-t-elle.



Aïcha Adoum Abdoulaye indique que cette générosité permettra d'équiper plus d’une école dans les zones reculées du Tchad car équiper une école en manuels scolaires ou en livres reste encore un besoin réel.



Elle lance un appel à toutes les bonnes volontés afin de continuer à leur venir en aide car la collecte est encore ouverte pour équiper plus d'établissements.



Le vice-président de la CNPCIC, Wu Guang Yi, félicite l’association Reindos Social pour ses œuvres salvatrices en faveur de la population. Pour lui, cet acte permettra de propager véritablement les connaissances pour cultiver la génération à venir.