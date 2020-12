Tchad : Remise de véhicules neufs aux préfets du Sila

Une cérémonie de remise de véhicules neufs aux préfets de la province du Sila a eu lieu ce vendredi 11 décembre, à la résidence du gouverneur à Goz Beida. Dans la dotation nationale de la centaine de véhicules, la province de Sila reçoit cinq véhicule de marque Toyota. Sur instruction du chef de l'État, ces véhicules ont été remis par le ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes, dans le but de renforcer l'administration provinciale,



Le gouverneur de la province de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, a remis les clés aux préfets de Kimi, Adde, Koukou et Abdi, tandis qu'un cinquième véhicule est en cours d'acheminement. Il est destiné au préfet de Tissi. Selon le général Abdraman Ali Mahamat, ces véhicules sont offerts aux cinq départements de la province. « Vous êtes responsables de l'entretien, veillez sur ça », a souligné le gouverneur.



Il se félicite de l'engagement des autorités pour le renforcement de la bonne gouvernance et du fonctionnement de l'administration. « Je vous demande de veiller à l'usage de ces véhicules. Vous êtes les représentants du gouvernement. Ces véhicules neufs ne doivent pas être utilisés pour le commerce, ni pour des pratiques néfastes. Il faut respecter leur usage et les garder pour votre travail », a rappelé le gouverneur Abdraman Ali Mahamat, aux préfets des cinq départements de la province du Sila.



Le préfet du département de Kimiti, Adoum Hassan Fouda, a adressé ses remerciements aux autorités pour la dotation en moyens roulants