Tchad : Remise des chèques de la deuxième tranche d’appui aux sportifs d’élite

Le Comité Olympique et Sportif Tchadien a remis ce jeudi 31 décembre 2020, la deuxième tranche d’appui financier aux 11 sportifs d’élites et 5 entraineurs retenus de cinq différentes fédérations nationales sportives. L’objectif est d’apporter un support aux sportifs pour leur permettre de mieux préparer les jeux olympiques Tokyo 2021. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndoga Christian, en présence des responsables de quelques associations et fédérations nationales sportives, ainsi que d’autres invités.



Le président du Comité Olympique et Sportif Tchadien, Abakar Djermah a déclaré que les trois mois à venir sont cruciaux pour le mouvement sportif dans le monde entier, s’agissant de la qualification des jeux olympique Tokyo 2021. Il informe que d’ici le mois de mai prochain, l’ensemble des fédérations seront dans l’obligation de publier les noms de leurs athlètes qualifiés pour les jeux olympiques. Me Abakar Djermah Aumi appelle les entraineurs et sportifs à doubler de créativité pour espérer une qualification des athlètes tchadiens.



il demande par ailleurs aux fédérations et au ministère en charge des sports, de suivre la contribution du COST pour permettre d’avoir une bonne représentativité des sportifs tchadiens aux prochains jeux olympiques. Me Abakar Djermah Aumi justifie que cet appui est accordé aux sportifs d’élite qui ont pu monter sur un podium africain, et conformément à l’arrêté du ministère définissant les critères des sportifs d’élite. Le président du Comité Olympique et Sportif Tchadien a lancé aux autres sportifs, un appel à redoubler d’efforts pour intégrer ce programme.



En remettant les chèques aux bénéficiaires, le chef du département de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndoga Christian a salué l’engagement, la dévotion des membres du bureau exécutif du COST à tenir leur promesse d’appuyer les jeunes sportifs. Il promet de mettre en application l’arrêté dès le début de l’année 2021. Il s’agit d’appuyer davantage les sportifs d’élite, afin qu’ils rayonnent pour faire honneur au peuple tchadien.