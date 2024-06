Tchad : Remise des parchemins aux bacheliers du Lycée Français Montaigne Tchad

Cette réussite remarquable est le fruit d'un travail acharné et d'un investissement personnel constant de la part des élèves tout au long de leur scolarité au Lycée Montaigne. Elle met en lumière la qualité exceptionnelle de l'enseignement dispensé au sein de l'établissement et le dévouement sans faille du corps enseignant.



Le ministre d'Etat Tahir Hamid Nguilin, en tant qu'invité spécial, a remis les attestations de diplômes aux élèves, aux côtés de l'Ambassadeur de France, de la Présidente de l'Association des parents d'élèves et de l'équipe enseignante du lycée.



Cela marque une nouvelle page qui s'ouvre pour les élèves diplômés, à qui je souhaite une bonne continuation.



C'est une belle reconnaissance pour les efforts et la réussite de cette promotion du Lycée Français Montaigne Tchad. Cela témoigne de la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement. Je me réjouis de ces bons résultats !